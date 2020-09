Ue: Parlamento, sì a decisione su sistema risorse proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati europei hanno approvato oggi, in plenaria, con 455 voti favorevoli, 146 contrari e 88 astensioni, il loro parere legislativo sulla decisione relativa al sistema delle risorse proprie (Drp). Con questa decisione si innalzerà il massimale delle risorse proprie e si aumenterà in tal modo il margine di manovra fiscale dell'Unione al fine di autorizzare la Commissione europea a contrarre prestiti per un importo pari a 750 miliardi di euro entro un arco temporale definito. Con il voto di oggi, quindi, i deputati accelerano la procedura che permetterà all'Unione europea di prendere in prestito 750 miliardi di euro per il piano di ripresa "Next Generation EU" e permettono al Consiglio dell'Unione europea di adottare rapidamente la Drp e di avviare il processo di ratifica nei 27 paesi membri. Nel suo parere, adottato oggi, il Parlamento mantiene la propria posizione sulla necessità di introdurre nel bilancio dell'Ue nuove fonti di entrate che coprano almeno i costi relativi al Piano per la ripresa. Il Parlamento chiede anche un calendario vincolante per l'introduzione di queste nuove risorse proprie e insiste affinché il finanziamento della ripresa sia reso sostenibile, ad esempio tassando i responsabili dell'inquinamento a livello transfrontaliero e le multinazionali, senza gravare sulla prossima generazione. (segue) (Beb)