Ue: Parlamento, sì a decisione su sistema risorse proprie (2)

Il Parlamento europeo ha spiegato che questo voto sul parere legislativo è un passo fondamentale che consentirà l'adozione della decisione sulle risorse proprie da parte del Consiglio e la sua ratifica da parte dei Parlamenti dei 27 Stati membri. La Dpr è la base giuridica che stabilisce le fonti di entrate del bilancio dell'Ue e costituirà la base giuridica che autorizza l'assunzione di prestiti sui mercati finanziari per finanziare lo strumento per la ripresa Next Generation Eu. Il Consiglio adotta la decisione all'unanimità dopo aver consultato il Parlamento europeo. Prima della sua entrata in vigore, prevista per gennaio 2021 insieme al nuovo quadro finanziario pluriennale (Qfp), la dpr deve essere ratificata dai parlamenti di tutti gli Stati membri.