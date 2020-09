Ue: Parlamento, sì a decisione su sistema risorse proprie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I correlatori del testo approvato oggi ricordano che il Parlamento europeo chiede ormai da tempo che si proceda a un'estesa riforma delle risorse proprie dell'Ue e ritengono che sia ora giunto il momento di fare un salto di qualità per quanto riguarda l'architettura del sistema delle entrate dell'Ue, trentadue anni dopo l'ultima introduzione di un nuovo tipo di risorsa propria (vale a dire i contributi basati sul Reddito nazionale lordo - Rnl). Per il Parlamento, ci sono tre ordini di motivi per realizzare una riforma del sistema e in particolare per chiedere l'introduzione di nuove risorse proprie. Il primo, generare fonti di entrate addizionali, preferibilmente nuove e indipendenti, per il bilancio dell'Ue, al fine di facilitare il finanziamento di un quadro finanziario pluriennale più ambizioso e orientato al futuro, che possa coprire i costi delle politiche basate sui trattati ormai consolidate, le spese in nuovi settori prioritari come gli investimenti per il Green Deal europeo, nonché, almeno in parte, la carenza di fondi conseguente al recesso del Regno Unito. Il secondo, creare benefici politici collaterali e un valore aggiunto europeo in settori quali l'inquinamento ambientale, la fissazione del prezzo del carbonio, la riduzione del divario fiscale, l'armonizzazione della tassazione delle società e l'intercettazione di altre basi imponibili mobili. Il terzo, ridurre la predominanza della risorsa propria basata sull'Rnl, rafforzando in tal modo l'autonomia delle entrate del bilancio dell'Ue e superando la percezione del bilancio dell'Ue come un sistema di trasferimenti fiscali. (segue) (Beb)