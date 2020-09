Ue: Parlamento, sì a decisione su sistema risorse proprie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi tre motivi se ne aggiunge un quarto: un nuovo approccio al finanziamento del rimborso a lungo termine dei prestiti contratti. In sostanza, si prevede l'introduzione di nuove categorie di risorse proprie, il cui gettito sarebbe destinato a coprire, nel medio e lungo termine, i costi di rifinanziamento connessi al rimborso del capitale e al pagamento dei relativi interessi per i prestiti contratti. Ciò eviterebbe un forte aumento dei contributi nazionali o una netta riduzione del livello della spesa di bilancio e degli strumenti di investimento nell'ambito del Qfp. L'incidenza economica delle nuove fonti di entrate non dovrebbe ripercuotersi principalmente sui cittadini dell'Ue, bensì sui responsabili dell'inquinamento a livello transfrontaliero e sulle multinazionali. Per quanto riguarda la scelta delle nuove risorse proprie, il paniere comprende: le risorse proprie attuali (le risorse proprie tradizionali, in particolare i dazi doganali, la risorsa propria basata sull'Iva, ma semplificata, e la risorsa propria residuale basata sull'Rnl); le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione nel maggio 2018, vale a dire basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissione e su un contributo nazionale calcolato sulla quantità dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati; altre possibili risorse proprie basate su un'imposta sulle transazioni finanziarie (anche se nel quadro della cooperazione rafforzata), sull'imposta sui servizi digitali e sul meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera. (Beb)