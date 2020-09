Coronavirus: Simeone (FI), indagine epidemiologica a Formia, gestione superficiale Asl Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può dirigere la sanità in provincia di Latina in modo così superficiale. L'indagine epidemiologica avviata su un'azienda di pescato a Formia è iniziata tardi ed in maniera incompleta". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Ho comunicato all'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - aggiunge - il mio rincrescimento per la gestione del caso da parte dei vertici dell'Asl di Latina. L'indagine epidemiologica ha riguardato solamente i dipendenti, circa una settantina di unità, oltre a familiari e persone che nei giorni scorsi hanno avuto contatti diretti o indiretti con il titolare dell'azienda risultato positivo al Covid. Dalla notizia della positività di questo imprenditore che si è avuta nella giornata di domenica 13 settembre ci sono voluti tre giorni per avviare l'indagine epidemiologica, attraverso l'allestimento di un drive in per i tamponi. Un'indagine peraltro organizzata in modo approssimativo, inadeguato e abbandonando al suo destino il personale sanitario impegnato 'in trincea'. Così non si tutelano né i cittadini né gli operatori sanitari. Formia appare un centro dimenticato. Soprattutto dai vertici dell'azienda sanitaria di Latina, e mi riferisco al direttore generale Giorgio Casati e al direttore sanitario Giuseppe Visconti. Chi doveva intervenire in prima persona ha preferito rimanere incollato sulla propria poltrona". (Com)