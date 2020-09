Liguria: Tavolo Mit-Comitato verso rapida definizione dei criteri di ristoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' proseguito oggi il confronto tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e i rappresentanti del Comitato "Salviamo Genova e la Liguria" per accertare le ricadute economiche degli interventi di sicurezza sulla rete autostradale ligure. Nel corso dell’incontro - riferisce una nota del Mit - sono stati illustrati gli elementi forniti dai rappresentanti delle categorie produttive coinvolte che necessitano di un ulteriore approfondimento, anche sulla base dei dati di traffico che dovranno essere acquisiti dal concessionario autostradale. La ministra Paola De Micheli è intervenuta alla riunione rassicurando il Comitato sulla rapida definizione della questione. Ha garantito che proporrà uno strumento formale per la conclusione delle attività del tavolo Mit e ha inoltre prospettato che i successivi interventi sulla rete autostradale saranno oggetto di una attenta programmazione di medio termine che vedrà il coinvolgimento oltre che di tutti i soggetti previsti, anche della Camera di commercio, che verrà invitata al tavolo istituzionale. (Com)