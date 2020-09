Sanità: sindacati, in Lombardia sciopero del comparto privato riuscito, adesione al 70 per cento con punte del 90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una media di adesione di oltre il 70 per cento, con punte che hanno superato il 90 per cento e al netto dei servizi minimi essenziali da garantire. Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata, che oggi hanno incrociato le braccia per rivendicare il diritto al rinnovo contrattuale, è riuscito anche in Lombardia. Lo annuncia una nota di Cgil, Cisl e Uil, spiegando che nella nostra regione sono interessati da questo ccnl - fermo da 14 anni e con una preintesa di rinnovo siglata a giugno e indecentemente non confermata da Aiop e Aris a luglio -, circa 50mila operatrici e operatori, cioè quasi la metà del totale nazionale. La giornata di lotta è stata accompagnata dai tanti presidi al di fuori delle strutture sanitarie, nelle piazze, davanti alle sedi di Confindustria. "È stata una giornata importante. Le lavoratrici e i lavoratori sono arrabbiati per la mancanza di rispetto e riconoscimento del loro impegno e della loro professionalità – dichiarano Manuela Vanoli, Mauro Ongaro e Daniele Ballabio, segretari generali di Fp Cgil – Cisl Fp – Uil Fpl Lombardia -. Ma sono anche determinati e con una grande dignità. Andremo avanti a lottare con loro per un rinnovo contrattuale, economico e normativo, che è già stato concordato con le controparti datoriali ed è già stato approvato dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle assemblee. La situazione è paradossale. Questa vertenza contrattuale è una brutta pagina nella storia delle relazioni industriali del nostro Paese. Chiediamo ad Aiop e Aris assunzione di responsabilità e attenzione verso lavoratrici e lavoratori che continuano a contribuire al diritto alla salute di cittadine e cittadini del nostro Paese". (Rem)