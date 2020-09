Lavoro: Enac, 711 dipendenti hanno aderito a sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento allo sciopero del personale Enac indetto dalle sigle sindacali Fp Cgil, Uil Pa, Cils Fp, Fit-Cisl, Usb, Flp, Cida per la giornata di oggi, 16 settembre 2020, Enac informa in una nota che come da disposizione del dipartimento della Funzione pubblica il dato di adesione, rilevato alle ore 14, è di 279 unità sull'intero territorio nazionale su un totale di 711 dipendenti. Il presidio presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a quanto comunicato dalla Questura, è risultato pari a circa 40 partecipanti. (Com)