Enti locali: Pd, bene decreto governo su Comuni, provvedimento fortemente voluto dal Partito democratico

- Marco Carra, responsabile Aree interne della segreteria nazionale del Partito democratico e Davide Ranalli, responsabile dipartimento Piccoli comuni del Pd, esprimono "soddisfazione per il decreto varato dal governo che ripartisce tra i Comuni delle aree interne più marginali 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive. Grazie a questo provvedimento, fortemente voluto dal Pd - continuano i due esponenti democratici in una nota -, più di 3.000 Comuni italiani potranno contare su nuovi fondi che andranno ad aiutare le piccole e medie imprese dei territori, così duramente colpite dall'emergenza sanitaria. A causa della pandemia tante aziende si sono ritrovate letteralmente in ginocchio in questi mesi e per aiutarle a ripartire non servivano promesse, ma fatti ed atti concreti, come questo, che offrono la possibilità a tante realtà produttive dei piccoli comuni di rialzarsi e proseguire le proprie attività, necessarie per continuare a rendere vivi i nostri centri". Per Carra e Ranalli, "il decreto prevede per i Comuni coinvolti la possibilità di utilizzare il fondo per sostenere le piccole e medie imprese del proprio territorio grazie a contributi a fondo perduto da utilizzare per le attività e la struttura dell'impresa, come spese di gestione, ristrutturazioni, acquisti di strumentazioni, arredi e impianti. Questo consentirà a diverse realtà dei territori più piccoli di proseguire il proprio lavoro e rilanciarsi sul mercato. Continueremo a sostenere con grande determinazione - concludono Ranalli e Carra - le aree interne ed i piccoli comuni del nostro Paese e a costruire insieme a loro le scelte fondamentali che dovranno caratterizzare l'utilizzo del Recovery fund". (Com)