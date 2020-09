Roma: Baglio (Pd), maggioranza M5s boccia acquisizione parco della Cellulosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza M5s in Campidoglio "a pochi mesi dalla fine consigliatura boccia, con una maldestra astensione, la mozione del gruppo del Pd che impegna la giunta ad acquisire l'ex parco della Cellulosa per realizzarvi un parco pubblico attrezzato". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. "Viene vanificata così l'attesa di tanti cittadini ed associazioni del XIII municipio - aggiunge - sostenuti dal Pd Casalotti, che da anni attendono una risposta positiva dall'amministrazione capitolina. La maggioranza ancora una volta non coglie l'occasione per lavorare insieme concretizzando un risultato utile per la città. La sindaca che guarda a sinistra e all'ambientalismo, all'atto pratico, non riconosce le rivendicazioni proprio di questa parte politica. La Raggi e i 5s continuano a nascondersi ancora una volta nel solito : 'ci stiamo lavorando'. Solo che ormai il tempo è quasi scaduto e i cittadini dopo oltre 4 anni vorrebbero concretezza e non ancora inutili promesse". (Com)