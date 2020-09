Usa: capo staff Casa Bianca, vaccino per il coronavirus "potenzialmente pronto" entro fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino per il coronavirus potrebbe essere "potenzialmente pronto" entro la fine di settembre. Lo ha detto il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, per il quale esiste "una reale speranza" di ottenere un rimedio "che funzioni davvero". Lo scorso 2 settembre, i Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno invitato i funzionari sanitari pubblici in tutto il Paese a prepararsi alla distribuzione di un potenziale vaccino già dal mese prossimo. Il virologo statunitense Anthony Fauci, tuttavia, ha definito "possibile” ma non “probabile” che il vaccino contro il Covid-19 sia disponibile già a partire dal prossimo mese di ottobre - come auspicato dalla compagnia farmaceutica Pfizer che lo sta sviluppando -, ritenendo più plausibile che il vaccino sia disponibile a novembre o a dicembre. Una volta prodotto, il vaccino dovrà infatti essere approvato dall'Amministrazione per i farmaci e gli alimenti (Fda). (Nys)