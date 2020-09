Libia: voci su dimissioni Sarraj, possibile un discorso del premier in serata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eventuale passo indietro del primo ministro di Tripoli seguirebbe le dimissioni, rassegnate il 13 settembre ma non ancora ufficialmente accettate, del collega del governo non riconosciuto della Cirenaica, Abdullah al Thinni. Quest’ultimo ha presentato le dimissioni nelle mani del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, dopo le proteste tenute nell'est della Libia contro il suo governo per la mancanza di servizi. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, sarebbe ancora in corso una mediazione guidata da personalità politiche e sociali libiche della Cirenaica per assegnare a Ibrahim Buchnaf, ministro dell'Interno dell’esecutivo “orientale”, l'incarico di primo ministro. Il destino politico di Sarraj e di Al Thinni è comunque legato al dialogo in corso in Marocco e in Svizzera sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Le parti libiche, infatti, si stanno accordando su un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” composto da tre membri e un primo ministro “indipendente”. (segue) (Res)