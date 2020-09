Libia: voci su dimissioni Sarraj, possibile un discorso del premier in serata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario internazionale può aiutare a capire meglio questi ultimi sviluppi politici. Il vicepresidente del Consiglio presidenziale e politico della “città-Stato” di Misurata, Ahmed Maiteeq, si trova in Turchia dove ha incontrato i ministri della Difesa e degli Esteri turchi, rispettivamente Hulusi Akar e Mevlut Cavusoglu. Ieri, inoltre, sempre la capitale turca ha ospitato un nuovo ciclo di colloqui “tecnici” sugli sviluppi in Libia e in Siria. Ankara è ad oggi il maggiore sponsor internazionale del governo di Tripoli, mentre Mosca sostiene il governo “ad interim” della Cirenaica, al quale ha fornito ingenti quantità di valuta libica stampata in Russia. E’ ragionevole ritenere che né la Turchia, né la Russia abbiano interesse a vedere pericolosi vuoti di potere nelle rispettive aree di influenza. Ecco perché le dimissioni (possibili) di Sarraj e di Al Thinni appaiono, viste da un’ottica più ampia, come tempeste in un bicchiere d’acqua. (segue) (Res)