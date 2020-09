Libia: voci su dimissioni Sarraj, possibile un discorso del premier in serata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’Egitto sta svolgendo “un ruolo molto importante” nella risoluzione della crisi in Libia e senza il contributo del Cairo “non è possibile raggiungere un vero accordo”, come dichiarato ad “Agenzia Nova” da Belqassem Qazit, membro dell'Alto Consiglio di Stato libico, il “Senato” che si riunisce a Tripoli. Qazit ha preso parte a una delegazione che si è recentemente recata in Egitto per colloqui con la commissione “ad hoc” creata dal presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, per seguire il dossier libico. “Il nostro obiettivo è ottenere il sostegno dell'Egitto per un cessate il fuoco e il percorso politico che sta avanzando rapidamente. Cerchiamo anche di ottenere l’appoggio dell'Egitto per porre fine al blocco delle esportazioni di petrolio”, ha detto Qazit, raggiunto al telefono da “Agenzia Nova”. “Il ruolo egiziano è molto importante, può essere criticato e compreso allo stesso tempo. Abbiamo dato la colpa ai nostri fratelli egiziani su alcuni punti. Crediamo che avrebbero potuto essere più creativi di quanto non siano stati. L'Egitto è un importante paese centrale: secondo noi non è possibile raggiungere un vero accordo in Libia senza l'Egitto", ha detto ancora. (segue) (Res)