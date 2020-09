Libia: voci su dimissioni Sarraj, possibile un discorso del premier in serata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente dell’istituzione di Tripoli che fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, che invece si riunisce in Cirenaica, si è detto favorevole al trasferimento del governo a Sirte, come suggerito dal presidente del parlamento di Tobruk, Aguilah Saleh, e come raccomandato nei recenti colloqui inter-libici tenuti in Svizzera. Proprio a Montreux, sulle sponde del lago di Ginevra si è svolta la scorsa settimana “una tappa” di un percorso per redigere una “road map” da presentare Libyan Political Forum (Lpf), il processo che dovrebbe riunire tutte le iniziative diplomatiche svolte fin qui: da Berlino a Palermo, da Parigi ad Abu Dhabi passando per il Cairo: a dirlo è stato Naoufel Omeyya Seddik, senior advisor per il Medio Oriente e il Nord Africa del Centre for Humanitarian Dialogue, raggiunto al telefono da “Agenzia Nova” appena rientrato dalla Svizzera. Elezioni presidenziali e parlamentari in Libia entro 18 mesi, riforma del Consiglio di presidenza, istituzione di un nuovo governo a Sirte, dove avrà sede anche il parlamento, amnistia e ritorno degli sfollati e della diaspora: queste sono solo alcune delle raccomandazioni emerse dai colloqui di Montreux. Un risultato accolto con grande favore da tutti gli attori internazionali coinvolti nella risoluzione della crisi libica, Italia inclusa. La situazione sul terreno, tuttavia, resta la stessa: non si spara più, ma il petrolio resta bloccato e la popolazione è sempre più esasperata. (segue) (Res)