Libia: voci su dimissioni Sarraj, possibile un discorso del premier in serata (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima di tutto non si può considerare un risultato definitivo. Quello che è successo a Montreux rientra in un processo di dialogo ufficiale più ampio. Ci sono varie consultazioni, abbiamo cominciato con Montreux e continueremo anche dopo Montreux. L’obiettivo è raggiungere le condizioni per la ripresa del processo politico ufficiale sotto l’egida delle Nazioni Unite e fare in modo che questo processo non faccia la stessa fine dei precedenti”, afferma Seddik. Un nuovo ciclo di dialogo, dunque, potrebbe tenersi molto presto. Molto si è detto sui contenuti, ma l’identità dei delegati che hanno partecipato ai colloqui a porte chiuse non è nota. “A Montreux c’erano rappresentanti di varie forze politiche (e non militari) e vari attori influenti. L’obiettivo non era quello di avere un equilibrio geografico: erano presenti le varie e principali forze dei due campi antagonista, cioè l’est e l’ovest. Altri attori che fanno parte del processo hanno scelto di venire separatamente prima di Montreux e questo processo continuerà anche dopo. Montreux non aveva la pretesa di essere un dialogo inclusivo di tutte le forze in campo: ci sono anche altre forze che fanno parte del processo e che parteciperanno ai seguiti, ai follow-up”, rivela Seddik. (segue) (Res)