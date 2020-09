Libia: voci su dimissioni Sarraj, possibile un discorso del premier in serata (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khalifa Haftar era assente, ma c’erano delle “personalità politiche a lui vicine”, aggiunge il consigliere diplomatico. Non solo. In Svizzera c’erano anche esponenti dei due rami del parlamento libico, la Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, che hanno concluso nei giorni scorsi un ciclo di dialogo parallelo in Marocco. “E’ sicuramente positivo se in Marocco si raggiunge un accordo sulle cosiddette posizioni sovrane”, commenta ancora Seddik, in riferimento all’intesa annunciata nella città marocchina di Bouznika sui principali incarichi del paese. Secondo l’agenzia di stampa marocchina “Map”, le due delegazioni hanno raggiunto un accordo globale sui criteri, sui meccanismi e sugli obiettivi dei principali incarichi del paese. Eppure, il portale di informazione libico “Al Wasat” spiega che non c'è ancora unità d'intenti per quanto riguarda la National Oil Corporation (Noc) e l’Autorità libica per gli investimenti (Lia). Secondo l’emittente di proprietà saudita “Al Arabiya”, inoltre, le parti sarebbero distanti anche per quanto riguarda il comando dell’Esercito e la Banca centrale. (segue) (Res)