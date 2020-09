Brasile: coronavirus, Ocse porta stima Pil nel 2020 a - 6,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione è frutto dei recenti risultati di alcuni indicatori economici migliori di quanto preventivato. Ad agosto, per il terzo mese consecutivo, l'attività economica del Brasile ha registrato una crescita. Il risultato è stato pari al 2,15 per cento in più rispetto al mese di luglio. Tuttavia il dato mostra un calo pari al 4,89 per cento rispetto alla performance economica di agosto 2019. Nei primi 8 mesi dell'anno il calo è del 5,77 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Negli ultimi 12 mesi fino ad agosto il calo si attesta invece al 2,90 per cento. (segue) (Brb)