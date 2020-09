Ue: Rinaldi (Lega), nulla da Commissione, la sola ad aver agito è la Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sette mesi non si è visto nulla dall'esecutivo europeo targato Ursula von der Leyen e l'unica ad aver agito è stata la Banca centrale europea (Bce). Questo il commento dell'eurodeputato della Lega (gruppo ID), Antonio Maria Rinaldi, nella conferenza stampa organizzata dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo. "Ho ascoltato l'intervento di Ursula von Der Leyen che non accetta critiche, non fa autocritica e bolla chi la pensa diversamente come 'estremista di destra'. Se avesse una visione politica lungimirante sarebbe più cauta considerando l'esile maggioranza di nove voti che l'ha portata alla presidenza: dovrebbe tener buoni tutti quelli che l'hanno votata", ha commentato. "Lo stesso (ex presidente della Banca centrale europea, Mario) Draghi, al Meeting di Rimini, ha detto che gli assetti europei non sono più adeguati e quindi anche lui sarebbe un estremista? Il copione proposto da von der Leyen è sempre lo stesso, ma in sette mesi ancora non si è visto assolutamente nulla. L'unica che ha agito è stata la Bce", ha aggiunto. "I governi hanno bisogno di programmare e servono regole certe e qui non c'è programmazione", ha proseguito. "Sul salario minimo, poi, si rischia che diventi massimo perché si estraniano i sindacati dalla contrattazione", ha detto. "Sull'immigrazione, infine, proprio la presidente ha detto che solo il 7 per cento di chi arriva sono profughi, gli altri no: servono piani, non proclami", ha concluso.(Beb)