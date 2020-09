Libia: Sarraj vicino alle dimissioni, il premier potrebbe tenere un discorso in serata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si moltiplicano le voci sull’intenzione del capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, di rassegnare le dimissioni dall’incarico. Due agenzie di stampa internazionali, la statunitense “Bloomberg” e la russa “Sputnik”, danno per certa la rinuncia dell’uscita di scena del titolare dell’esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. Anche secondo “February Channel”, emittente televisiva considerata vicina al Gna, Sarraj avrebbe maturato la decisione di farsi da parte. Per ora il Consiglio presidenziale tace e sulla vicenda vige il massimo riserbo. Maggiore chiarezza, forse, la farà stasera lo stesso Sarraj se deciderà di parlare alla nazione in occasione della “Giornata del martire”, cioè l'89esimo anniversario del “martirio di Omar al Mukhtar", il capo della resistenza contro la colonizzazione italiana della Libia, impiccato davanti ai suoi seguaci nella città di Suluq all'età di 73 anni il 16 settembre 1931.L’eventuale passo indietro del primo ministro di Tripoli seguirebbe le dimissioni, rassegnate il 13 settembre ma non ancora ufficialmente accettate, del collega del governo non riconosciuto della Cirenaica, Abdullah al Thinni. Quest’ultimo ha presentato le dimissioni nelle mani del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, dopo le proteste tenute nell'est della Libia contro il suo governo per la mancanza di servizi. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, sarebbe ancora in corso una mediazione guidata da personalità politiche e sociali libiche della Cirenaica per assegnare a Ibrahim Buchnaf, ministro dell'Interno dell’esecutivo “orientale”, l'incarico di primo ministro. Il destino politico di Sarraj e di Al Thinni è comunque legato al dialogo in corso in Marocco e in Svizzera sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Le parti libiche, infatti, si stanno accordando su un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” composto da tre membri e un primo ministro “indipendente”.Lo scenario internazionale può aiutare a capire meglio questi ultimi sviluppi politici. Il vicepresidente del Consiglio presidenziale e politico della “città-Stato” di Misurata, Ahmed Maiteeq, si trova in Turchia dove ha incontrato i ministri della Difesa e degli Esteri turchi, rispettivamente Hulusi Akar e Mevlut Cavusoglu. Ieri, inoltre, sempre la capitale turca ha ospitato un nuovo ciclo di colloqui “tecnici” sugli sviluppi in Libia e in Siria. Ankara è ad oggi il maggiore sponsor internazionale del governo di Tripoli, mentre Mosca sostiene il governo “ad interim” della Cirenaica, al quale ha fornito ingenti quantità di valuta libica stampata in Russia. E’ ragionevole ritenere che né la Turchia, né la Russia abbiano interesse a vedere pericolosi vuoti di potere nelle rispettive aree di influenza. Ecco perché le dimissioni (possibili) di Sarraj e di Al Thinni appaiono, viste da un’ottica più ampia, come tempeste in un bicchiere d’acqua.Anche l’Egitto sta svolgendo “un ruolo molto importante” nella risoluzione della crisi in Libia e senza il contributo del Cairo “non è possibile raggiungere un vero accordo”, come dichiarato ad “Agenzia Nova” da Belqassem Qazit, membro dell'Alto Consiglio di Stato libico, il “Senato” che si riunisce a Tripoli. Qazit ha preso parte a una delegazione che si è recentemente recata in Egitto per colloqui con la commissione “ad hoc” creata dal presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, per seguire il dossier libico. “Il nostro obiettivo è ottenere il sostegno dell'Egitto per un cessate il fuoco e il percorso politico che sta avanzando rapidamente. Cerchiamo anche di ottenere l’appoggio dell'Egitto per porre fine al blocco delle esportazioni di petrolio”, ha detto Qazit, raggiunto al telefono da “Agenzia Nova”. “Il ruolo egiziano è molto importante, può essere criticato e compreso allo stesso tempo. Abbiamo dato la colpa ai nostri fratelli egiziani su alcuni punti. Crediamo che avrebbero potuto essere più creativi di quanto non siano stati. L'Egitto è un importante paese centrale: secondo noi non è possibile raggiungere un vero accordo in Libia senza l'Egitto", ha detto ancora.L’esponente dell’istituzione di Tripoli che fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, che invece si riunisce in Cirenaica, si è detto favorevole al trasferimento del governo a Sirte, come suggerito dal presidente del parlamento di Tobruk, Aguilah Saleh, e come raccomandato nei recenti colloqui inter-libici tenuti in Svizzera. Proprio a Montreux, sulle sponde del lago di Ginevra si è svolta la scorsa settimana “una tappa” di un percorso per redigere una “road map” da presentare Libyan Political Forum (Lpf), il processo che dovrebbe riunire tutte le iniziative diplomatiche svolte fin qui: da Berlino a Palermo, da Parigi ad Abu Dhabi passando per il Cairo: a dirlo è stato Naoufel Omeyya Seddik, senior advisor per il Medio Oriente e il Nord Africa del Centre for Humanitarian Dialogue, raggiunto al telefono da “Agenzia Nova” appena rientrato dalla Svizzera. Elezioni presidenziali e parlamentari in Libia entro 18 mesi, riforma del Consiglio di presidenza, istituzione di un nuovo governo a Sirte, dove avrà sede anche il parlamento, amnistia e ritorno degli sfollati e della diaspora: queste sono solo alcune delle raccomandazioni emerse dai colloqui di Montreux. Un risultato accolto con grande favore da tutti gli attori internazionali coinvolti nella risoluzione della crisi libica, Italia inclusa. La situazione sul terreno, tuttavia, resta la stessa: non si spara più, ma il petrolio resta bloccato e la popolazione è sempre più esasperata.“Prima di tutto non si può considerare un risultato definitivo. Quello che è successo a Montreux rientra in un processo di dialogo ufficiale più ampio. Ci sono varie consultazioni, abbiamo cominciato con Montreux e continueremo anche dopo Montreux. L’obiettivo è raggiungere le condizioni per la ripresa del processo politico ufficiale sotto l’egida delle Nazioni Unite e fare in modo che questo processo non faccia la stessa fine dei precedenti”, afferma Seddik. Un nuovo ciclo di dialogo, dunque, potrebbe tenersi molto presto. Molto si è detto sui contenuti, ma l’identità dei delegati che hanno partecipato ai colloqui a porte chiuse non è nota. “A Montreux c’erano rappresentanti di varie forze politiche (e non militari) e vari attori influenti. L’obiettivo non era quello di avere un equilibrio geografico: erano presenti le varie e principali forze dei due campi antagonista, cioè l’est e l’ovest. Altri attori che fanno parte del processo hanno scelto di venire separatamente prima di Montreux e questo processo continuerà anche dopo. Montreux non aveva la pretesa di essere un dialogo inclusivo di tutte le forze in campo: ci sono anche altre forze che fanno parte del processo e che parteciperanno ai seguiti, ai follow-up”, rivela Seddik.Il generale Khalifa Haftar era assente, ma c’erano delle “personalità politiche a lui vicine”, aggiunge il consigliere diplomatico. Non solo. In Svizzera c’erano anche esponenti dei due rami del parlamento libico, la Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, che hanno concluso nei giorni scorsi un ciclo di dialogo parallelo in Marocco. “E’ sicuramente positivo se in Marocco si raggiunge un accordo sulle cosiddette posizioni sovrane”, commenta ancora Seddik, in riferimento all’intesa annunciata nella città marocchina di Bouznika sui principali incarichi del paese. Secondo l’agenzia di stampa marocchina “Map”, le due delegazioni hanno raggiunto un accordo globale sui criteri, sui meccanismi e sugli obiettivi dei principali incarichi del paese. Eppure, il portale di informazione libico “Al Wasat” spiega che non c'è ancora unità d'intenti per quanto riguarda la National Oil Corporation (Noc) e l’Autorità libica per gli investimenti (Lia). Secondo l’emittente di proprietà saudita “Al Arabiya”, inoltre, le parti sarebbero distanti anche per quanto riguarda il comando dell’Esercito e la Banca centrale.Il lavoro del Centro per il dialogo umanitario è quello di “elaborare una road map il più precisa e realista possibile da mettere sul tavolo quando prenderà il via il dialogo officiale, il Libayan political forum, che si terrà sotto l’egida dell’Onu e con l’appoggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, aggiunge Naoufel Omeyya Seddik. “L’obiettivo del processo politico, di cui Montreux è stato un episodio, è portare una proposta di road map che sia la base di discussione dell’Lpf”, precisa ancora il consigliere. Uno dei punti più critici delle raccomandazioni di Montreux riguarda il trasferimento del governo del parlamento a Sirte. Un’eventualità di questo tipo presuppone che la città della Libia centrale sia smilitarizzata: al contrario, negli ultimi giorni c’è stato un accumulo di forze militari. “Ci sono varie proposte sul cessate il fuoco e la zona smilitarizzata è una di queste e sta andando avanti a due livelli: a una parte le forze locali sul terreno e dall’altra il coinvolgimento dei paesi coinvolti che aiuteranno ad attuare il cessate il fuoco”, conclude Seddik. (Res)