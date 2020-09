Ue: Castaldo (M5s), da discorso von der Leyen assente tema paradisi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal discorso sullo stato dell'Unione europea della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è mancato il tema dei paradisi fiscali e quello delle risorse proprie. Lo ha detto nella conferenza stampa organizzata dall'Ufficio italiano del Parlamento europeo, il vice presidente dell'Eurocamera, Fabio Massimo Castaldo (M5s, gruppo dei non iscritti). "La pandemia ha esacerbato le divisioni tra nord e sud, tra est e ovest che già attraversavano l'Unione. Il discorso di Ursula von der Leyen cerca di ricostruire la fiducia in un anno difficilissimo in cui si stanno adottando misure che rompono dogmi: per troppo tempo si è posto l'accento solo sulla politica monetaria e il quantitative easing", ha detto. "Servono strumenti nuovi e Next Generation EU lo è: la mutualizzazione dei rischi è una novità e la prospettiva di un nucleo di debito comune europeo indica che c'è un passo nuovo, anche se i tagli a fondi come quelli per Erasmus+ sono un problema", ha proseguito. "Von der Leyen ha posto l'accento sulla sanità, la prevenzione, la disoccupazione, la previdenza. Vuole mettere al centro dell'azione della Commissione un'economia sociale e umana. Tra gli strumenti: il rafforzamento del Meccanismo di protezione civile europeo, dell'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), dell'Agenzia del farmaco o di EU4Health e la creazione di un'agenzia per lo sviluppo biomedico avanzato", ha sottolineato. (segue) (Beb)