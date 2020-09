Ue: Castaldo (M5s), da discorso von der Leyen assente tema paradisi fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che abbia ricordato il tema del salario minimo europeo, ma un po' di delusione per l'assenza di parole sul tema dell'elusione fiscale. Un problema anche lo stallo della web tax. Avremmo voluto ascoltare qualcosa di più chiaro e vincolante sui paradisi fiscali", ha aggiunto. "Il vulnus del discorso mi sembra sull'argomento della ripresa rispetto al tema delle risorse proprie che è stato trascurato. Temi come la maggioranza qualificata sulla politica estera europea e la cooperazione rafforzata poi sono argomenti che andrebbero rimessi con forza sul tavolo", ha detto. Su Brexit, "bene che si sia posto il tema della posizione surreale di Johnson: 'Pacta sunt servanda' e il governo britannico dovrebbe mostrarsi più credibile", ha evidenziato Castaldo. Mentre su diritti umani e democrazia, "l'Ue non può essere più tacciata di essere forte con i deboli e debole con i forti: sulla politica migratoria serve uno sforzo più importante". Infine, "ci sono problemi di assetto istituzionale per cui non si può più escludere una revisione dei Trattati", ha concluso il vicepresidente. (Beb)