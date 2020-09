Pa: Pisano, sviluppare competenze digitali di fruitori ed erogatori di servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è la "consapevolezza che lo sviluppo e l'implementazione dei servizi e delle piattaforme digitali della Pa non è efficace se non si sviluppano le competenze digitali dei fruitori e di chi eroga i servizi". Lo ha precisato il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano nel corso dell'audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund e sulla realizzazione della rete unica delle comunicazioni.(Rin)