Pomezia: arrestato aggressore vigilante, è un collega 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato e arrestato l'aggressore del vigilante trovato questa mattina all'alba in una pozza di sangue all'interno del gabbiotto all'interporto di Pomezia-Santa Palomba. Si tratta di un collega, questa notte con lui per il turno di lavoro, un 19enne di Aprilia. Secondo quanto raccontato dal giovane agli investigatori, a causa di alcuni contrasti lavorativi, l'aggressore avrebbe preso "la prima cosa utile che si è trovato sotto mano" e ha colpito la vittima in testa: una cesoia, sferrata con violenza sul capo del collega, che lo ha tramortito sul colpo. Il 19enne poi, spaventato per quello che aveva fatto, invece di chiamare i soccorsi è fuggito. Ha lasciato il suo collega ferito e a terra due ore: dalle 2.30, il momento dell'aggressione, alle 4.30 quando l'autotrasportatore ha scoperto l'uomo ferito e chiamato i soccorsi. I carabinieri, dopo aver controllato i turni di guardia hanno individuato subito il collega vigilante assente: hanno trovato l'aggressore in casa. Ora, dopo aver confessato, il 19enne si trova rinchiuso nel carcere di Velletri e dovrà rispondere di tentato omicidio. A quanto si apprende, l'accusa potrebbe aggravarsi: le condizioni della vittima, un 45enne di Terracina ma residente ad Aprilia, sono gravissime. È attualmente in attesa di un intervento chirurgico per la rimozione di una estesa emorragia celebrale. (Rer)