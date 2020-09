Urbanistica: Palumbo (Pd), convocata commissione Trasparenza su Pru Laurentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta dal consigliere del Partito democratico Marco Palumbo, "sta raccogliendo materiale e acquisendo informazioni relativamente al Piano di recupero urbano del Laurentino". In una nota Palumbo spiega: "Un programma che doveva accompagnare la realizzazione di nuova edilizia privata e commerciale alla costruzione di importanti opere pubbliche per i residenti del quartiere. Sollecitati dai vari comitati della zona, martedì 22 settembre terremo una seduta specifica su questo tema, per capire a che punto è la realizzazione delle opere annunciate, se ci sono risorse disponibili per questo scopo e che tempi sono previsti per la conclusione del Piano di recupero". (Com)