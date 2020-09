Roma: riverso a terra chiedeva aiuto, ritrovato a Villa Glori 40enne scomparso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio una pattuglia del II gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale, durante un controllo nella zona di Villa Glori, ha soccorso una persona riversa a terra all'interno del parco. Attratte dalle urla dell'uomo, che chiedeva disperatamente aiuto, le agenti sono riuscite a prestargli le prime cure attivando immediatamente i soccorsi. Dopo pochi minuti è giunto sul posto personale del 118 per il trasporto presso l'ospedale Santo Spirito. Si tratta di un uomo di 40 anni residente in Sicilia, la cui scomparsa era stata denunciata dai suoi familiari. Il quarantenne si era allontanato senza dare più notizie di sé, una circostanza resa ancora più grave da problemi di salute che avevano fatto temere il peggio. È stato così possibile rintracciare i genitori e far sì che potessero riabbracciare il proprio caro, alleviando l'ansia e la preoccupazione dovute alla sua scomparsa (Rer)