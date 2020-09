Roma: Mennuni-Guidi (Fd'I), allarme cinghiali, Comune e Regione intervengano subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Topi, gabbiani, cinghiali. Benvenuti a Roma ai tempi della Raggi. Alla fine i cinghiali sono arrivati anche nel Pineto e quindi alla Balduina". Lo dichiarano gli esponenti di Fd'I Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale, Federico Guidi coordinatore di Fdi del XIV Municipio, Elisabetta Vinci responsabile Fdi Balduina. "Attenzione a chi frequenta il parchetto di Proba Petronia, le stradine adiacenti, il parco del Pineto e quello di Monte Ciocci - aggiungono - dove ieri si è registrata la prima, tentata, aggressione, di un gruppo di cinghiali ad una donna e ai suoi cani. I cinghiali non possono stare nelle aree urbane e la loro presenza è un ulteriore sintomo di quel degrado irreversibile in cui è sprofondata Roma. Anche perché la spazzatura non raccolta per giorni causa, tra le tante criticità, appunto l'invasione, alla ricerca di cibo, da parte dei cinghiali. Abbiamo prontamente avvisato Roma Capitale e Roma Natura, ma il rimpallo di responsabilità tra Roma Capitale, e Regione Lazio e Roma, in atto da anni, non ci fa presagire interventi immediati e risolutivi, visto che i cinghiali girano indisturbati per Monte Mario e nel parco dell'Insugherata da tempo. E' necessario dunque fare molta attenzione. I cinghiali diventano pericolosi in particolare in presenza di cani, quando gli animali adulti pensano che i piccoli siano in pericolo, o quando gli vengono ostruite le vie di fuga. Senza dimenticare che due anni fa un motociclista a via Baldo degli Ubaldi è morto proprio in seguito all'impatto con i cinghiali. Il comune di Roma ha però l'obbligo di intervenire, alla luce della propria stessa delibera 190, per garantire la sicurezza dei cittadini. Ed è quanto chiediamo".(Com)