Infrastrutture: Ue, Francia e Germania danno il via a progetto per impianto trattamento acqua in Egitto

- Il capo della delegazione dell’Unione europea in Egitto, Christian Berger, e gli ambasciatori di Francia e Germania al Cairo, Stephane Romatet e Cyrill Nunn, hanno dato il via oggi al progetto dell’impianto di trattamento dell’acqua a Mahalla el Kubra, nel governatorato di Gharbia, nel delta del Nilo. Lo riferisce un comunicato della delegazione dell’Ue in Egitto. Il progetto riguarda l’aggiornamento e l’accrescimento della capacità dell’impianto di trattamento acque esistente, nella misura di circa 40 mila metri cubi al giorno. Il progetto, realizzato nel quadro del Programma per il miglioramento dei servizi di acque e acque reflue (Iwsp1), permetterà ai 345.600 residenti dell’area di avere accesso ad acqua pulita di alta qualità. Il programma Iwsp1 ha luogo su iniziativa europea e ha lo scopo di migliorare i servizi di fornitura di acqua potabile e di trattamento delle acque nei quattro governatorati del Delta del Nilo (Behaira, Damietta, Gharbia e Sharqia). Molte parti contribuiscono finanziariamente all’aggiornamento dei progetti di infrastrutture esistenti e all’istituzione di nuovi, allo scopo di migliorare i servizi idrici per i residenti delle province in questione. In particolare il programma rappresenta un modello per il coordinamento fra diverse parti europee, ovvero l’Unione europea, l’Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), la Banca europea degli investimenti (Bei) e la Banca di sviluppo Kfw, e il governo dell’Egitto, per un finanziamento totale di 295 milioni di euro. (Cae)