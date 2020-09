Referendum: Casa (M5s), sì per minori costi e più efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 20 e lunedì 21 settembre ci attende un referendum importantissimo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Mi aspetto un'ampia partecipazione da parte di tutti i cittadini per una scelta tanto delicata. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, Vittoria Casa, presidente del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Io voterò Sì perché ritengo che sia possibile dare un nuovo volto alle nostre istituzioni, con minori costi per la Camera e il Senato e maggiore efficienza", prosegue. "Allo stesso tempo sono convinta che ridurre il numero dei parlamentari sia soltanto il primo passo di una più dettagliata riforma elettorale che garantisca a tutti i territori una corretta rappresentanza e che passi da un maggiore coinvolgimento degli Enti Locali", conclude Casa. (Rin)