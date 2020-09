Lavoro: Provenzano su aree interne, 210 milioni di euro per le attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento che dispone l'erogazione di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali delle aree interne da qualche ora è operativo. Lo ha affermato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Tenuto conto dell'ammontare delle risorse disponibili e della necessità di intervenire nei Comuni inclusi nella Strategia per lo Sviluppo delle Aree Interne più marginali e meno popolosi, ritenuti, come tali, maggiormente bisognosi di un sostegno all'economia locale in particolare a seguito del manifestarsi dell'epidemia Covid-19, la determinazione del contributo è stata effettuata in base ai seguenti criteri di riparto: per la definizione della platea dei Comuni beneficiari è stato utilizzato il criterio della perifericità e della minore dimensione demografica; la dimensione demografica di riferimento è stata articolata in due fasce: fino a 3000 abitanti e fino a 5000 abitanti. La platea di riferimento è quindi composta da: tutti i Comuni identificati come Intermedi, Periferici e Ultra-periferici dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, fino a 3000 abitanti; tutti i Comuni identificati come Periferici e Ultra-periferici dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, fino a 5000 abitanti. (segue) (Rin)