Lavoro: Provenzano su aree interne, 210 milioni di euro per le attività economiche (2)

- Sono 3.101 i Comuni, per una popolazione complessiva di 4.171.667 abitanti, che beneficeranno di circa 12.000 euro per l'annualità 2020 e di circa 8.000 euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022. "Il rilancio della aree interne, ha commentato Provenzano, è un'opportunità reale per tutto il paese, l'Italia ha bisogno di un lavoro di ricucitura territoriale e per questo siamo impegnati a offrire un forte sostegno a questi luoghi, non ridotte a un piccolo mondo antico, ma attraverso servizi moderni, innovazione produttiva e sociale, attenzione trasversale per la sostenibilità. Continueremo a puntare con il rafforzamento della Snai su azioni innovative, sulla progettazione di strategie condivise fra comuni e cittadini, anche per individuare nuove prospettive di sviluppo. Ma con questo provvedimento vogliamo sostenere da subito le imprese commerciali e artigianali perché solo garantendo il lavoro si può assicurare un futuro alle comunità. Queste realtà rappresentano, in molti casi, veri e propri presidi di socialità. Lo spopolamento si contrasta anche così. Nelle aree interne in Italia vivono ancora oltre 10 milioni di persone, non è una battaglia di retroguardia. Ci giochiamo un pezzo di futuro". (Rin)