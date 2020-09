Azerbaigian-Armenia: ministro Esteri Khalafov, Erevan fa gli interessi di altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia non è un paese indipendente e agisce nell’interesse di paesi terzi: lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri azerbaigiano, Khalaf Khalafov, nel corso dell’incontro online organizzato dal Centro analisi delle relazioni internazionali e dal Centro ricerche strategiche del ministero degli Affari esteri turco, come riportato dall’agenzia “Apa”. “L’Armenia non è indipendente ed è uno strumento per accrescere gli interessi e la politica estera di paesi terzi”, ha detto Khalafov in risposta alle parole pronunciate dall'omologo armeno, Zohrab Mnatsakanyan, nel corso di una visita in Egitto, domenica scorsa. Nell'occasione il ministro degli Esteri dell’Armenia ha attaccato la Turchia, alleata dell’Azerbaigian, osservando che le cui operazioni minerebbero “la pace e la stabilità” della regione. (segue) (Res)