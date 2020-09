Azerbaigian-Armenia: ministro Esteri Khalafov, Erevan fa gli interessi di altri paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Khalafov, le dichiarazioni di Mnatsakanyan sono in continuità con la politica aggressiva dello stato armeno. “L’Armenia calunnia l’Azerbaigian e la Turchia ogni volta che ne ha l’opportunità. Il discorso del ministro degli Esteri è l’ultima calunnia. L’Armenia intende nascondere così la sua politica aggressiva basata su rivendicazioni territoriali contro i paesi vicini”, ha aggiunto Khalafov riferendosi soprattutto all’occupazione dei territori dell’Azerbaigian da parte delle forze armene e ai falliti tentativi di negoziato tra i due paesi. “Non permetteremo che nasca un secondo stato armeno sulle terre azerbaigian e non permetteremo l’annessione di nemmeno un’oncia del nostro territorio”, ha concluso Khalafov. (Res)