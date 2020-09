Serbia-Slovenia: ministri del Lavoro Djordjevic e Kralj a colloquio, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali della Serbia, Zoran Djordjevic, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con l'omologo della Slovenia, Zigler Kralj. Secondo una nota diramata dal ministero di Belgrado, al centro del colloquio sono stati i temi di comune interesse per i due paesi nel settore del lavoro e delle politiche sociali. I due ministri hanno sottolineato la positiva cooperazione esistente fra i due paesi in questo settore, che si riflette nell'accordo bilaterale sull'occupazione dei cittadini serbi nella Repubblica di Slovenia e nel memorandum sulla sicurezza sul lavoro. Nel corso della conversazione i due interlocutori hanno inoltre scambiato le esperienze dei due paesi nell'applicazione delle normative in materia di protezione sociale e occupazione. I ministri hanno infine affrontato il tema delle misure adottate per superare i problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19. (Seb)