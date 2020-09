Coronavirus: Fontana, il governo viola le proprie norme, solidarietà a Cirio e Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà ai presidenti di Piemonte e Sardegna, Cirio e Solinas, per la decisione del Governo di impugnare le ordinanze sottoscritte con l'intento di tutelare la salute dei propri cittadini. Ancora una volta questo Esecutivo dimostra approssimazione e incoerenza. Non solo non rispetta le autonomie, ma viola anche le proprie norme, impedendo alle Regioni diadottare ordinanze più restrittive" lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.(Rem)