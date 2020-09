Cina-India: confini contesi, Pechino esorta Nuova Delhi a rispettare accordi raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha esortato l'India a rispettare gli accordi raggiunti in merito alla situazione di tensione lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese attraverso il suo portavoce, Wang Wenbin. Il portavoce è intervenuto in risposta a quanto dichiarato ieri, 15 settembre, dal ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, secondo cui l'India e la Cina "devono ancora risolvere la loro questione di confine" e la Cina "non accetta l'allineamento consueto e tradizionale del confine" tra i due paesi. Wang ha spiegato che l'India vuole perseguire il dialogo per una soluzione pacifica ma ha affermato di avere raddoppiato il bilancio per strade e ponti che sono stati effettivamente costruiti lungo il confine con la Cina. Secondo Wang la parte indiana dovrebbe essere ritenuta responsabile della tensione degli ultimi mesi poiché i suoi soldati hanno violato gli accordi raggiunti dalle due parti e hanno attaccato i soldati cinesi. "Ci auguriamo che la parte indiana possa incontrare la Cina a metà strada, evitare un'ulteriore escalation e risolvere le controversie attraverso i canali diplomatici e militari", ha affermato il portavoce. (segue) (Cip)