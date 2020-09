Cina-India: confini contesi, Pechino esorta Nuova Delhi a rispettare accordi raggiunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, Singh ha affermato: "Riteniamo che questo allineamento si basi su principi geografici consolidati confermati da trattati e accordi, nonché da usi e prassi storici, ben noti da secoli a entrambe le parti. La posizione cinese, tuttavia, è che il confine tra i due paesi non è stato delimitato formalmente, che esiste una linea consuetudinaria tradizionale formata dall'estensione della giurisdizione che, a quanto sostengono, è stata storicamente esercitata da ciascuna parte e che le due parti hanno interpretazioni della posizione della tradizionale linea consuetudinaria. I due paesi si sono impegnati in discussioni durante gli anni Cinquanta e Sessanta, ma questi sforzi non hanno portato a una soluzione accettabile per entrambi". (segue) (Cip)