Cina-India: confini contesi, Pechino esorta Nuova Delhi a rispettare accordi raggiunti (4)

- Singh si è poi soffermato sull'aspetto militare. "Un elemento chiave sia degli accordi del 1993 che di quelli del 1996 è che le due parti mantengano al minimo le loro forze militari nelle aree lungo la linea di controllo effettiva" e che la rispettino "rigorosamente" finché non si perverrà a un chiarimento, ha affermato. In tempi relativamente recenti, tentativi di chiarimento sono stati intrapresi alla fine degli anni Novanta e fino al 2003, ma in seguito, secondo il ministro, la parte cinese "non ha mostrato la volontà di proseguire". Venendo agli ultimi sviluppi, il titolare della Difesa di Nuova Delhi ha riferito all'aula che a partire da aprile è stato "notato un accumulo di truppe e armamenti da parte cinese nelle aree di confine adiacenti al Ladakh orientale", che "all'inizio di maggio, la parte cinese aveva preso provvedimenti per ostacolare il normale, tradizionale modello di pattugliamento delle truppe nell'area della Valle di Galwan" e che "a metà maggio la parte cinese ha fatto diversi tentativi di trasgredire la Lac", ai quali le forze armate indiane "hanno risposto in modo appropriato". "La parte cinese ha creato un violento confronto il 15 giugno nella Valle del Galwan", ha accusato Singh, ribadendo che l'esercito indiano ha subito perdite ma ha anche "inflitto dei costi, incluse vittime" alla parte cinese. (segue) (Cip)