Cina-India: confini contesi, Pechino esorta Nuova Delhi a rispettare accordi raggiunti (6)

- Singh ha ammesso che "ci sono diverse aree di attrito nel Ladakh orientale tra cui Gogra, il passo Kongka e le sponde nord e sud del lago Pangong" e che da un lato e dall'altro della Lac ci sono massicci spiegamenti di forze: "la parte cinese ha mobilitato una gran quantità di truppe e armamenti" e quella indiana ha effettuato "adeguati contro dispiegamenti". Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli, essendo la situazione ancora in evoluzione. Singh ha aggiunto che il governo in carica ha risposto anche all'attività di costruzione di infrastrutture al confine intrapresa dalla Cina negli ultimi decenni, aumentando il bilancio dedicato e intensificando a sua volta la costruzione di infrastrutture. (segue) (Cip)