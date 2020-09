Cina-India: confini contesi, Pechino esorta Nuova Delhi a rispettare accordi raggiunti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'India resta impegnata a risolvere i problemi attuali nelle nostre zone di confine attraverso un dialogo pacifico e consultazioni", ha assicurato Singh, citando il suo recente colloquio con l'omologo cinese, Wei Fenghe, e quello successivo tra i ministri degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar e Wang Yi. Il ministro ha ricordato che la situazione non è inedita, ma ha ammesso che è probabilmente più complicata rispetto ad altre analoghe. "Anche in passato abbiamo avuto situazioni di stallo prolungate nelle nostre zone di confine con la Cina che sono state risolte pacificamente. Anche se la situazione quest'anno è molto diversa sia in termini di truppe coinvolte che di numero di punti di attrito, rimaniamo impegnati per la risoluzione pacifica della situazione attuale", ha detto. Allo stesso tempo, non ha escluso altre opzioni: "Restiamo pronti ad affrontare tutte le contingenze", ha dichiarato, assicurando che il morale e la motivazione delle forze armate sono alti e che il loro equipaggiamento è adeguato. Infine ha esortato la Camera ad approvare una risoluzione a sostegno delle forze armate che hanno difeso la patria. (Cip)