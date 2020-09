Ancona: Sibilia (M5s), tempestivo intervento Vigili del fuoco dimostra importanza Corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vasto incendio divampato la notte scorsa nella zona del porto di Ancona, che ha interessato e parzialmente distrutto diversi capannoni, "non ha avuto conseguenze più gravi grazie al tempestivo intervento dei nostri professionisti del soccorso". Lo evidenzia in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Il lavoro dei Vigili del fuoco ha consentito che nel giro di alcune ore l'incendio fosse circoscritto, senza conseguenze tragiche per i cittadini. Attraverso il comandante Mariano Tusa ho ringraziato le sedici squadre intervenute, composte da 50 operatori provenienti da diversi comandi delle Marche e dal vicino aeroporto, che dopo quindici ore di lavoro stanno per avere ragione di tutti i focolai", continua. (segue) (Com)