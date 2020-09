Ancona: Sibilia (M5s), tempestivo intervento Vigili del fuoco dimostra importanza Corpo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comandante Tusa - rende noto il sottosegretario Sibilia - mi ha confermato che il dispositivo ha funzionato alla perfezione, grazie alla disponibilità di personale qualificato al momento opportuno ed all'intervento di mezzi nautici che, anche se specializzati in altri interventi, si sono rivelati molto utili nella positiva conclusione dell'intervento. Quanto accaduto nel porto di Ancona riconferma l'importanza dei Vigili del Fuoco e del loro tempestivo intervento, anche nelle zone nautiche, pertanto dobbiamo ottimizzare al massimo l'utilizzo di risorse in questo senso. Credo che tutti i cittadini vogliano un corpo nazionale più presente e con più organico. Avere più operatori sul campo - conclue Sibilia - si traduce in maggiore capacità di intervento in caso di emergenze". (Com)