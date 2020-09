Ambiente: presidente ungherese Ader, impatto umano sulla terra responsabile dell'aumento epidemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo di tutte le epidemie sono dovute ai cambiamenti nell'uso del suolo da parte dell'uomo e la diminuzione della biodiversità favorisce il numero crescente di epidemie in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente dell'Ungheria, Janos Ader, intervenendo alla 17ma Conferenza nazionale degli studenti per le scienze ambientali (Ofkd) a Godollo nella parte meridionale del Paese, sottolineando gli effetti della pandemia sull'economia, il mercato del lavoro e la società in tutto il mondo. "Negli ultimi 60-70 anni, l'attività umana è diventata il fattore con il maggiore impatto sulla natura", ha dichiarato Ader alla conferenza. "La popolazione della Terra è cresciuta di tre volte e mezzo in un solo secolo. Ed entro il 2050 si prevede che tre quarti della popolazione della terra vivrà nelle città e la metà di queste persone in aree che soffrono di grave mancanza d'acqua", ha affermato il presidente. La conferenza Ofkd è stata rinviata da aprile a settembre a causa della prima ondata di epidemia di coronavirus in Ungheria. (Vap)