Mobilità: Grimoldi (Lega), i monopattini voluti dal governo continuano a causare gravi incidenti stradali

- “Continuano a verificarsi gravissimi incidenti stradali per i monopattini fortemente incentivati dal governo, il tutto nel silenzio assordante del ministro De Micheli. A Milano un giovane lotta tra la vita e la morte dopo l'ennesimo incidente, conseguenza della follia ideologica del governo penta stellato che ha voluto far invadere le strade da questi mezzi che si utilizzano senza alcun requisito, senza casco, senza conoscenza delle norme stradali e della segnaletiche, in strade che non sono predisposte per ospitarli in mezzo alle auto. Bastava pensarci prima, bisognava pensarci prima, sarebbe servito un vero ministro dei trasporti, non una De Micheli, per comprendere il pericolo di questa assurda scelta. E adesso il governo prepara un'ampia modifica all'attuale codice della strada che fa rabbrividire pensando alle concrete conseguenze che potrà avere nell'impatto con la realtà del traffico quotidiano.Per esempio le biciclette potranno andare contromano mentre gli scooter a tre ruote potranno andare in autostrada. La furia ideologica dei Cinque Stelle nemici delle infrastrutture, dei trasporti su gomma e degli automobilisti ha partorito norme che aumenteranno inevitabilmente incidenti e feriti”. Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. (Com)