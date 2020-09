Belgio: in aumento i casi di coronavirus, la capitale Bruxelles osservata speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in Belgio sono in crescita. Nella settimana dal 6 al 12 settembre la media giornaliera è stata di 778 nuovi positivi, un aumento del 52 per cento. Lo riporta l'Istituto della sanità pubblica Sciensano, ripreso dal quotidiano belga "Le Soir". Il numero complessivo di casi dallo scoppio della pandemia è di 94.795 e di 9.930 morti. Osservata speciale è Bruxelles, dove si constata l'aumento maggiore di nuove infezioni. Come riportato da "Le Soir", dal 5 all'11 settembre si sono stati registrati un totale di 1.173 casi nella regione della capitale. Per discutere della situazione e di eventuali misure supplementari, è stato convocato per domani un comitato scientifico regionale, come rende noto l'ufficio del ministro presidente della regione di Bruxelles capitale, Rudi Vervoort, citato dai media belgi. Nell'ottica di potenziare l'individuazione di nuovi positivi, il ministro della Salute della regione, Alain Maron, ha inoltre annunciato ieri l'apertura di quattro centri per effettuare test. "Non posso ancora indicare la localizzazione precisa, le tempistiche non sono ugualmente ancora chiare. Non vogliamo affrettare le cose ma stiamo lavorando duramente", ha dichiarato Maron.(Beb)