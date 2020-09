Montenegro: seduta costitutiva del parlamento fissata al 23 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della Commissione elettorale centrale, Mersudin Dautovic, ha precisato che il voto è stato ripetuto il 10 settembre in un seggio a Petnjica. Sono 427 gli elettori registrati al seggio elettorale di Petnjica dove è stata ripetuta la votazione. Il Partito democratico dei socialisti del Montenegro (Dps) del presidente Milo Djukanovic ha ammesso il proprio "fallimento" alle ultime elezioni parlamentari, celebratesi domenica 30 agosto nel paese balcanico. Dopo oltre 30 anni alla guida del paese, il Dps ha riconosciuto di non potere formare una maggioranza di governo nonostante la propria lista sia stata la più votata all'ultimo passaggio elettorale. "Abbiamo calcolato che il Dps rimarrà ulteriormente il partito politico più forte del Montenegro. Tuttavia, alla luce delle circostanze che ci impediscono di formare una maggioranza parlamentare, e quindi un nuovo governo, con i nostri partner di coalizione, il risultato delle elezioni è un fallimento", ha detto il partito in un comunicato pubblicato dopo la riunione della direzione tenutasi il 4 settembre. (segue) (Mop)