Montenegro: seduta costitutiva del parlamento fissata al 23 settembre (4)

- "Nonostante ciò, il nostro partito e tutti gli individui che hanno partecipato alla creazione della politica nei decenni precedenti possono essere orgogliosi di quali sono i valori chiave che abbiamo raggiunto: costruire uno Stato civile e una società democratica multietnica, rispettando i risultati antifascisti e portando avanti il percorso europeo del paese", si aggiunge nella dichiarazione. Il Dps, inoltre, si dice pronto a sostenere incondizionatamente qualsiasi governo che "continuerà a rispettare questi valori e realizzare gli interessi nazionali del Montenegro". Il Partito democratico dei socialisti (Dps) del Montenegro si era detto nei giorni precedenti disponibile a formare una coalizione di governo ma senza la partecipazione di gruppi dell'opposizione. "Il Dps è pronto per i negoziati post-elettorali con i suoi potenziali partner, che si svolgeranno, in prima istanza, con i partiti con i quali ha formato la maggioranza parlamentare fino ad oggi", aveva affermato in una nota il partito del presidente Milo Djukanovic. (segue) (Mop)