Montenegro: seduta costitutiva del parlamento fissata al 23 settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci saranno trattative con chi ha mescolato religione e politica alle elezioni e chi vuole tornare al passato sulla via del nazionalismo serbo, lungo il quale non c'è posto per lo Stato montenegrino o l'identità montenegrina", si aggiungeva nella dichiarazione del Dps ribadendo quindi la propria contrarietà a collaborare con la coalizione "Per il futuro del Montenegro" arrivata seconda alle elezioni, a causa del sostegno ottenuto dalla Chiesa ortodossa serba. Milo Djukanovic, il presidente del Montenegro, il cui Partito democratico dei socialisti (Dps) non ha ottenuto la maggioranza dei seggi alle elezioni parlamentari di domenica scorsa, ha ammesso la sconfitta. In un'intervista a "Newsmax" Djukanovic ha detto in precedenza che nel paese e nei Balcani sono stati stabiliti due principi, quello filo-occidentale e quello regressivo e nazionalista. (segue) (Mop)