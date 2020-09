Montenegro: seduta costitutiva del parlamento fissata al 23 settembre (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna è stata molto combattuta ma il partito alla guida del paese ne ha approfittato", ha commentato Margareta Cederfelt, vice presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce. L'esito delle elezioni manda il Dps, guidato da Djukanovic, tra i banchi della minoranza. I leader dei tre partiti di opposizione, che hanno guadagnato una sottile maggioranza di 41 seggi su 81, si sono accordati per formare un governo e per lavorare sulla democratizzazione del paese e sul processo di integrazione del Montenegro all'Unione europea. Le elezioni in Montenegro sono state pacifiche e competitive, con un'alta affluenza alle urne, sono state gestite in modo trasparente ed efficiente, anche se il dibattito si è polarizzato su questioni di identità ecclesiale e nazionale e si rilevano varie preoccupazioni per l'indebito vantaggio per il partito al potere e per una copertura mediatica squilibrata. Lo hanno dichiarato in precedenza l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il commissario europeo all'allargamento e alle politiche di vicinato, Oliver Varhelyi, in merito alle elezioni in Montenegro di domenica scorsa, 30 agosto. (segue) (Mop)