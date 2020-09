Montenegro: seduta costitutiva del parlamento fissata al 23 settembre (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante e il commissario hanno ricordato che il 30 agosto il Montenegro ha tenuto le elezioni parlamentari e le elezioni locali in cinque comuni, "in un quadro giuridico elettorale sostanzialmente invariato rispetto alle ultime elezioni, nel difficile contesto della pandemia di Covid-19". I due hanno evidenziato che "le elezioni sono state pacifiche e competitive, con un'alta affluenza alle urne, e sono state osservate da osservatori locali e internazionali accreditati dalla Commissione elettorale statale". I risultati preliminari e le conclusioni degli osservatori internazionali dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce (Odihr) e dell'Assemblea parlamentare dell'Osce evidenziano che "le elezioni sono state gestite in modo trasparente ed efficiente, ma rilevano un dibattito intensamente polarizzato su questioni di identità ecclesiale e nazionale e una serie di preoccupazioni in relazione all'indebito vantaggio per il partito al potere e alla copertura mediatica squilibrata", hanno sottolineato Borrell e Varhelyi. Una volta pubblicati il rapporto finale e le raccomandazioni dell'Osce/Odihr, "tutti gli attori politici e le istituzioni competenti devono impegnarsi in un dialogo trasparente, decisivo e inclusivo sull'attuazione di queste raccomandazioni per affrontare le carenze elettorali di lunga data con largo anticipo" in vista delle prossime elezioni. (segue) (Mop)